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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 14 марта 2021
Саутгемптон
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
27'
Ч. Адамс
16'
Л. Данк
56'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Брайтон
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
С. Армстронг
87'
86'
Замена
Я. Модер
️️️️
Л. Троссард
77'
Замена
Д. Проппер
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
М. Дженепо
️️️️
Н. Телла
68'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Т. Минамино
65'
56'
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Д. Уэлбек
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Берн
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
18
Минамино
23
Телла
19
Адамс
4-2-2-2
97
Санчес
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
4
Уайт
28
Биссума
13
Гросс
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
11
Мопе
18
Минамино
27
Редмонд
27
Редмонд
18
Минамино
23
Телла
12
Дженепо
12
Дженепо
23
Телла
17
Армстронг
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
17
Армстронг
18
Уэлбек
24
Проппер
24
Проппер
18
Уэлбек
19
Троссард
7
Модер
7
Модер
19
Троссард
33
Берн
9
Зекири
9
Зекири
33
Берн
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
10
Перси Тау
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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