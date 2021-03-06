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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 06 марта 2021
Шеффилд Юнайтед
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
32'
Д. Уорд-Проус (П)
49'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Желтая карточка
О. МакБарни
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Я. Вестергор
Желтая карточка
Д. Флек
90'
+1
88'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Минамино
77'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Н. Телла
71'
Желтая карточка
С. Армстронг
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
68'
60'
Желтая карточка
Н. Телла
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. МакГолдрик
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
С. Армстронг
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
46'
Желтая карточка
Д. Богль
36'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
И. Ампаду
31'
13'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Frankie Maguire
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
32
Балдок
4
Ампаду
22
Брайан
3
Стивенс
2
Богль
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
10
Брюстер
17
МакГолдрик
4-1-2-2-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
23
Телла
18
Минамино
28
Ингс
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
17
МакГолдрик
11
Муссе
11
Муссе
17
МакГолдрик
10
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
10
Брюстер
18
Минамино
12
Дженепо
12
Дженепо
18
Минамино
23
Телла
27
Редмонд
27
Редмонд
23
Телла
28
Ингс
19
Адамс
19
Адамс
28
Ингс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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