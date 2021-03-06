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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 06 марта 2021
Брайтон
06.03.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
10'
А. Лаллана
62'
К. Ихеначо
87'
Д. Амарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лестер
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Биссума
90'
+1
90'
+1
Замена
Х. Чодури
️️️️
К. Ихеначо
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Амарти
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Н. Мопе
79'
76'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
72'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Тавареш
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Мак Аллистер
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Н. Мопе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
4-3-2-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
33
Берн
4
Уайт
28
Биссума
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
3-2-3-2
1
Шмейхель
12
Амарти
3
Фофана
2
Сеюнджу
21
Кастань
21
Перейра
5
Тавареш
4
Ндиди
18
Тилеманс
17
Ихеначо
9
Варди
10
Мак Аллистер
7
Альсате
7
Альсате
10
Мак Аллистер
28
Биссума
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
28
Биссума
11
Мопе
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Мопе
17
Ихеначо
8
Чодури
8
Чодури
17
Ихеначо
5
Тавареш
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
5
Тавареш
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брайтон - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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