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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 января 2021
Манчестер Юнайтед
27.01.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
64'
Г. Магуайр
23'
К. Брайан
74'
О. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Туанзебе
83'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Теллес
82'
80'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. МакГолдрик
74'
ГОЛ! 1:2!
О. Бурк
Пас отдал
Д. Ландстрем
70'
Замена
О. Бурк
️️️️
Б. Шарп
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
А. Теллес
64'
53'
Замена
Д. Богль
️️️️
К. Брайан
Желтая карточка
А. Туанзебе
45'
+2
40'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Брайан
Пас отдал
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
13
Теллес
4
Туанзебе
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-4-2
32
Рэмсдейл
4
Ампаду
19
Ягиелка
6
Бешам
22
Брайан
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
14
Шарп
17
МакГолдрик
13
Теллес
23
Шоу
23
Шоу
13
Теллес
4
Туанзебе
6
ван де Бек
6
ван де Бек
4
Туанзебе
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
22
Брайан
2
Богль
2
Богль
22
Брайан
14
Шарп
7
Бурк
7
Бурк
14
Шарп
17
МакГолдрик
10
Брюстер
10
Брюстер
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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