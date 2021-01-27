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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 27 января 2021
Эвертон
27.01.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
30'
Х. Родригес
67'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
89'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Х. Родригес
85'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Холгейт
80'
77'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Д. Эванс
68'
Замена
Д. Ундер
️️️️
М. Олбрайтон
67'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Х. Барнс
Желтая карточка
Х. Родригес
63'
45'
Желтая карточка
Д. Джастин
42'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
12
Динь
27
Холгейт
20
Гомеш
22
Дэвис
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
21
Кастань
3
Фофана
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Калверт-Льюин
23
Коулмен
23
Коулмен
9
Калверт-Льюин
23
Родригес
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Родригес
27
Холгейт
17
Ивоби
17
Ивоби
27
Холгейт
35
Эванс
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
35
Эванс
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
11
Олбрайтон
7
Ундер
7
Ундер
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
17
Энтони Гордон
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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