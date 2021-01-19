Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 19 января 2021
Лестер
19.01.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Челси
6'
О. Ндиди
41'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
89'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
88'
Желтая карточка
У. Фофана
85'
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Олбрайтон
77'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
76'
68'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хадсон-Одои
67'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хаверц
51'
Желтая карточка
М. Ковачич
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
М. Олбрайтон
41'
29'
Желтая карточка
К. Хаверц
ГОЛ! 1:0!
О. Ндиди
Пас отдал
Х. Барнс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
3
Фофана
21
Кастань
35
Эванс
24
Джастин
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-3-2
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
18
Абрахам
11
Олбрайтон
21
Перейра
21
Перейра
11
Олбрайтон
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
29
Хаверц
22
Зиеш
22
Зиеш
29
Хаверц
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Лестер
Челси
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Лестер - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Челси
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+