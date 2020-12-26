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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2020
Шеффилд Юнайтед
26.12.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
80'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Эвертон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
89'
Желтая карточка
Б. Годфри
81'
Желтая карточка
Бернард
80'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
Л. Муссе
️️️️
Р. Брюстер
76'
74'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Т. Дэвис
Желтая карточка
Д. Балдок
71'
66'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Кин
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. МакГолдрик
63'
55'
Замена
Бернард
️️️️
Э. Гордон
52'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Бурк
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-3
32
Рэмсдейл
15
Иган
14
Робинсон
4
Ампаду
3
Стивенс
6
Бешам
23
Осборн
32
Балдок
7
Бурк
17
МакГолдрик
10
Брюстер
4-2-3-1
1
Пикфорд
22
Мина
4
Годфри
5
Кин
27
Холгейт
22
Дэвис
6
Дукуре
17
Гордон
10
Сигурдссон
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
17
МакГолдрик
10
Норвуд
10
Норвуд
17
МакГолдрик
10
Брюстер
11
Муссе
11
Муссе
10
Брюстер
7
Бурк
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Бурк
5
Кин
23
Коулмен
23
Коулмен
5
Кин
22
Дэвис
20
Гомеш
20
Гомеш
22
Дэвис
17
Гордон
11
Бернард
11
Бернард
17
Гордон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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