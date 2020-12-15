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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 15 декабря 2020
Вулверхэмптон
15.12.2020, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Челси
66'
Д. Поденсе
90+5'
П. Нету
49'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
ГОЛ! 2:1!
П. Нету
90'
+5
Желтая карточка
Н. Семеду
90'
+4
85'
Желтая карточка
Н. Канте
Желтая карточка
Д. Поденсе
77'
71'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
71'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Хаверц
ГОЛ! 1:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
О. Отасови
66'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Силва
61'
60'
Желтая карточка
М. Маунт
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Чилвел
Замена
О. Отасови
️️️️
Л. Дендокер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
11
Поденсе
21
Силва
7
Нету
4-1-2-3
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
4
Зума
33
Чилвел
91
Канте
11
Пулишич
7
Маунт
29
Хаверц
9
Жиру
11
Вернер
18
Дендокер
8
Отасови
8
Отасови
18
Дендокер
21
Силва
24
Траоре
24
Траоре
21
Силва
29
Хаверц
8
Ковачич
8
Ковачич
29
Хаверц
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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