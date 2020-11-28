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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 28 ноября 2020
Манчестер Сити
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
6'
Р. Марез
22'
Р. Марез
41'
Б. Менди
67'
Ф. Торрес
69'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
82'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
ГОЛ! 5:0!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Фоден
69'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Ф. Торрес
68'
68'
Замена
Э. Питерс
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Г. Жезус
67'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Диаш
67'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
46'
ГОЛ! 3:0!
Б. Менди
Пас отдал
К. Де Брюйне
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
К. Уокер
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
К. Де Брюйне
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джош Бенсон
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
4-1-1-1-3
1
Пикок-Фаррел
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
19
Бенсон
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
35
Барнс
14
Торрес
47
Фоден
47
Фоден
14
Торрес
3
Диаш
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Диаш
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
9
Вуд
33
Питерс
33
Питерс
9
Вуд
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Зак Стеффен
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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