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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2020
Брайтон
26.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
40'
Н. Мопе (П)
90+5'
С. Мач
43'
Л. Данк (АГ)
55'
М. Рэшфорд
90+10'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Фернандеш
ГОЛ! 2:2!
С. Мач
Пас отдал
А. Уэбстер
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Л. Данк
83'
83'
Замена
Э. Байи
️️️️
М. Гринвуд
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
75'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Коннолли
75'
Желтая карточка
Б. Уайт
74'
65'
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Данк
Желтая карточка
Л. Троссард
42'
41'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
40'
22'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
4-1-2-3
13
Райан
4
Уайт
4
Уэбстер
48
Лэмпти
5
Данк
7
Альсате
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
10
Коннолли
19
Троссард
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
10
Коннолли
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
10
Коннолли
11
Гринвуд
3
Байи
3
Байи
11
Гринвуд
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
9
Марсьяль
6
ван де Бек
6
ван де Бек
9
Марсьяль
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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