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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 12 сентября 2020
Кристал Пэлас
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
13'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
85'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
81'
77'
Замена
М. Дженепо
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. МакКарти
74'
Желтая карточка
Д. МакКарти
58'
51'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
46'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Я. Беднарек
Желтая карточка
Д. Шлупп
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Э. Таунсенд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
24
Данн
3
Митчелл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
16
МакКарти
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-4-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
5
Беднарек
5
Бертранд
12
Смоллбоун
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
28
Ингс
19
Адамс
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
16
МакКарти
19
Миливойевич
19
Миливойевич
16
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
23
Вестергор
5
Беднарек
12
Смоллбоун
12
Дженепо
12
Дженепо
12
Смоллбоун
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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