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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Блэкпул
Сток Сити - Блэкпул: обзор матча 29 августа 2020
Сток Сити
29.08.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Блэкпул
83'
Замена
O. Šarkić
️️️️
Д. Йетс
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
74'
73'
Замена
М. Виртю
️️️️
G. Ward
73'
Замена
Д. Торнили
️️️️
M. Nottingham
Желтая карточка
Д. Батт
72'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Б. Афобе
63'
Замена
С. Флетчер
️️️️
L. Gregory
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
7
Итан Робсон
ЦП
21
Michael Nottingham
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Блэкпул
15
Джордан Торнили
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
1
Jack Sims
ЦФ
18
Oliver Šarkić
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
17
Честер
4
Мартинс-Инди
23
Батт
2
Смит
15
Томпсон
6
Клукас
16
МакКлин
25
Пауэлл
19
23
Афобе
3-1-1-5
12
Максвелл
20
Тертон
3
Хасбэнд
21
Экпитета
7
Робсон
22
Хэмилтон
21
12
Йетс
11
Кайкай
28
21
Андерсон
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
23
Афобе
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
23
Афобе
19
26
Флетчер
26
Флетчер
19
21
15
Торнили
15
Торнили
21
28
24
Виртю
24
Виртю
28
12
Йетс
18
18
12
Йетс
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкпул
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Jack Sims
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
1
Jack Sims
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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