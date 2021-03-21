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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Штурм
Адмира Ваккер - Штурм: обзор матча 21 марта 2021
Адмира Ваккер
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Штурм
86'
Замена
П. Компош
️️️️
С. Хирлендер
Замена
М. Бройниг
️️️️
Д. Атанга
84'
79'
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
79'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
О. Китеишвили
67'
Желтая карточка
А. Данте
60'
Замена
К. Йебоа
️️️️
К. Фрайсенбихлер
60'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Ю. Газибегович
Желтая карточка
Л. Кронбергер
56'
Желтая карточка
С. Бауэр
46'
Замена
M. Hausjell
️️️️
M. Maier
46'
Желтая карточка
Э. Айву
41'
Желтая карточка
M. Maier
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
77
Иван Любич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
97
Josef Ganda
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Пауль Компош
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-1-3-1-2
1
2
Ворсагер
4
Бауэр
4
Айву
4
Малишек
17
Атанга
20
22
7
Кронбергер
14
84
4-5-1
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Немет
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
77
Любич
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
30
Фрайсенбихлер
22
24
24
22
17
Атанга
14
Бройниг
14
Бройниг
17
Атанга
8
Китеишвили
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
8
Китеишвили
25
Хирлендер
27
Компош
27
Компош
25
Хирлендер
70
Газибегович
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
70
Газибегович
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Штурм
97
Josef Ganda
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
97
Josef Ganda
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Адмира Ваккер - Штурм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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