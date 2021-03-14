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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 14 марта 2021
Штурм
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
85'
К. Фрайсенбихлер
90+5'
Й. Горенц-Станкович
87'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Аустрия
ГОЛ! 2:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
И. Любич
90'
+5
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
ГОЛ! 1:0!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
Б. Балай
85'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
С. Хирлендер
83'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Н. Гейрхофер
83'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Йебоа
83'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Я. Яншер
78'
76'
Замена
К. Моншейн
️️️️
С. Звиршитц
76'
Замена
П. Виммер
️️️️
А. Поульсен
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
68'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
С. Инголич
60'
58'
Красная карточка
Б. Пихлер
46'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
А. Юкич
44'
Желтая карточка
Э. Мартель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
4
Немет
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
77
Любич
9
Йебоа
30
Кюн
3-3-3-1
1
Пенц
6
14
Палмер-Браун
2
Поульсен
39
Тигль
5
Мартель
15
Звиршитц
7
Джуричин
11
Саркария
36
Фиц
7
Юкич
25
Инголич
70
Газибегович
70
Газибегович
25
Инголич
25
Хирлендер
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
25
Хирлендер
35
Гейрхофер
17
Ягер
17
Ягер
35
Гейрхофер
9
Йебоа
9
Балай
9
Балай
9
Йебоа
89
Яншер
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
2
Поульсен
8
Виммер
8
Виммер
2
Поульсен
7
Юкич
11
Пихлер
11
Пихлер
7
Юкич
15
Звиршитц
14
Моншейн
14
Моншейн
15
Звиршитц
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Штурм - Аустрия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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