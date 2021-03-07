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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Вольфсберг
Рид - Вольфсберг: обзор матча 07 марта 2021
Рид
07.03.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсберг
9'
Д. Визингер
13'
М. Лиендл (П)
56'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Вольфсберг
Замена
M. Kerhe
️️️️
C. Reiner
76'
76'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Йовелич
76'
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Визингер
Замена
M. Canadi
️️️️
P. Möschl
64'
Замена
N. Stosic
️️️️
Ю. Вайссмайер
64'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
M. Lercher
64'
61'
Желтая карточка
Д. Визингер
61'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Л. Шефль
56'
ГОЛ! 0:3!
Д. Йовелич
Пас отдал
Д. Шерцер
53'
Замена
М. Куттин
️️️️
А. Кофлер
Замена
P. Schmidt
️️️️
А. Байич
46'
46'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Новак
43'
Желтая карточка
К. Страцниг
Желтая карточка
С. Нутц
18'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Лиендл
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Визингер
Пас отдал
Д. Йовелич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
2-3-1-4
1
Радлингер
55
Мейсль
5
4
Зигль
22
Нутц
12
Байич
18
Груль
28
10
Вайссмайер
25
6
4-4-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
27
Новак
3
Шерцер
4
Хенрикссон
30
Тафернер
23
Шефль
17
Страцниг
10
Лиендл
29
Визингер
9
Йовелич
6
3
3
6
10
Вайссмайер
37
37
10
Вайссмайер
25
8
8
25
12
Байич
19
19
12
Байич
5
9
9
5
31
Кофлер
29
Куттин
29
Куттин
31
Кофлер
27
Новак
3
Павелич
3
Павелич
27
Новак
23
Шефль
24
Верницниг
24
Верницниг
23
Шефль
9
Йовелич
18
Рохер
18
Рохер
9
Йовелич
29
Визингер
7
Перец
7
Перец
29
Визингер
Остались в запасе
Рид
Вольфсберг
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рид - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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