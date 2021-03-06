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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Адмира Ваккер
Хартберг - Адмира Ваккер: обзор матча 06 марта 2021
Хартберг
06.03.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
16'
M. Gollner
53'
Ф. Флеккер
37'
D. Starkl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Адмира Ваккер
Желтая карточка
Ю. Хайль
90'
+3
90'
Желтая карточка
A. Wooten
82'
Замена
M. Hausjell
️️️️
D. Starkl
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Ф. Флеккер
81'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Хорват
81'
76'
Замена
E. Hoffer
️️️️
Д. Атанга
Замена
L. Ried
️️️️
Р. Реп
76'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
66'
63'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
S. Auer
ГОЛ! 2:1!
Ф. Флеккер
Пас отдал
Т. Кайнц
53'
37'
ГОЛ! 1:1!
D. Starkl
Пас отдал
A. Wooten
29'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
ГОЛ! 1:0!
M. Gollner
Пас отдал
Д. Тадич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
24
Marco Hausjell
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Свете
4
33
Лукенедер
14
Клем
11
Хорват
55
Реп
23
Кайнц
29
Нимага
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
3-4-3
1
6
Даткович
4
Айву
24
20
22
5
Кершбаум
17
Атанга
14
7
84
30
Хорват
7
Эртльталер
7
Эртльталер
30
Хорват
29
Флеккер
28
Хайль
28
Хайль
29
Флеккер
55
Реп
27
27
55
Реп
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
24
7
Кронбергер
7
Кронбергер
24
7
24
24
7
17
Атанга
16
16
17
Атанга
Остались в запасе
Хартберг
Адмира Ваккер
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Хартберг - Адмира Ваккер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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