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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - ЛАСК
Адмира Ваккер - ЛАСК: обзор матча 21 февраля 2021
Адмира Ваккер
21.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
ЛАСК
90'
Л. Кронбергер
9'
А. Грубер
86'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - ЛАСК
90'
+1
Замена
Л. Гргич
️️️️
Й. Эггештайн
90'
+1
Замена
П. Плойер
️️️️
П. Михорль
ГОЛ! 1:2!
Л. Кронбергер
Пас отдал
Д. Атанга
90'
Желтая карточка
A. Leitner
88'
Замена
М. Бройниг
️️️️
S. Auer
87'
86'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гойгингер
Пас отдал
Г. Траунер
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Э. Айву
78'
61'
Желтая карточка
А. Андраде
Замена
M. Sax
️️️️
D. Starkl
59'
55'
Желтая карточка
П. Михорль
Желтая карточка
Д. Атанга
45'
+2
41'
Желтая карточка
Ф. Визингер
31'
Желтая карточка
Г. Траунер
14'
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Грубер
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
А. Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
7
Maximilian Sax
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
41
Erwin Softic
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-3-3
1
6
Даткович
4
Бауэр
4
Айву
24
17
Атанга
5
Кершбаум
22
14
7
84
3-1-2-4
26
Лаваль
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Гойгингер
19
Эггештайн
19
Поцман
9
Грубер
4
Айву
7
Кронбергер
7
Кронбергер
4
Айву
24
14
Бройниг
14
Бройниг
24
7
7
7
7
19
Эггештайн
8
Гргич
8
Гргич
19
Эггештайн
34
Михорль
20
Плойер
20
Плойер
34
Михорль
9
Грубер
18
Балич
18
Балич
9
Грубер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
ЛАСК
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
41
Erwin Softic
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Остались в запасе
41
Erwin Softic
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Адмира Ваккер - ЛАСК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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