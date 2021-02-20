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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Альтах
Аустрия - Альтах: обзор матча 20 февраля 2021
Аустрия
20.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Альтах
46'
Д. Фиц
56'
Д. Фиц
68'
C. Schosswendter
72'
М. Саркария
75'
М. Саркария
25'
C. Obasi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Альтах
90'
Вторая желтая
Э. Карич
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Юкич
87'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Б. Пихлер
79'
ГОЛ! 5:1!
М. Саркария
Пас отдал
Б. Пихлер
75'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
К. Моншейн
74'
74'
Замена
D. Bumberger
️️️️
Н. Суботич
ГОЛ! 4:1!
М. Саркария
Пас отдал
А. Юкич
72'
69'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
A. Casar
69'
Замена
M. Stefel
️️️️
C. Bukta
ГОЛ! 3:1!
C. Schosswendter
68'
67'
Желтая карточка
Э. Карич
Желтая карточка
А. Юкич
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фиц
Пас отдал
К. Моншейн
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
Пас отдал
Б. Пихлер
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Хаудум
31'
Желтая карточка
D. Maderner
25'
ГОЛ! 0:1!
C. Obasi
Пас отдал
D. Maderner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
8
Патрик Виммер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Пенц
46
Хандль
6
39
Тигль
5
Мартель
8
Виммер
11
Саркария
11
Пихлер
36
Фиц
7
Юкич
14
Моншейн
3-3-4
39
18
Карич
5
Дабанли
3
Суботич
27
Хаудум
30
Фишер
10
Гуэ
8
9
0
33
11
Пихлер
7
Джуричин
7
Джуричин
11
Пихлер
14
Моншейн
25
Эбнер
25
Эбнер
14
Моншейн
7
Юкич
10
10
7
Юкич
3
Суботич
23
23
3
Суботич
33
7
7
33
8
0
0
8
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Альтах
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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