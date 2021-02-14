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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Хартберг
Аустрия - Хартберг: обзор матча 14 февраля 2021
Аустрия
14.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
22'
Ф. Флеккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Хартберг
90'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
C. Schosswendter
87'
Замена
М. Джуричин
️️️️
А. Юкич
77'
73'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
L. Ried
Замена
П. Виммер
️️️️
С. Звиршитц
68'
63'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
С. Хорват
Замена
Д. Фиц
️️️️
А. Поульсен
57'
Замена
A. Zeka
️️️️
Т. Эбнер
56'
33'
Желтая карточка
M. Gollner
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Флеккер
Желтая карточка
Т. Эбнер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
11
Матия Хорват
ОП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-3-3-1
1
Пенц
2
Поульсен
14
Палмер-Браун
6
15
Звиршитц
5
Мартель
39
Тигль
25
Эбнер
11
Пихлер
11
Саркария
7
Юкич
4-3-2-1
1
Свете
31
Роттер
6
33
Лукенедер
4
23
Кайнц
29
Нимага
27
29
Флеккер
30
Хорват
24
Тадич
7
Юкич
7
Джуричин
7
Джуричин
7
Юкич
25
Эбнер
17
17
25
Эбнер
2
Поульсен
36
Фиц
36
Фиц
2
Поульсен
15
Звиршитц
8
Виммер
8
Виммер
15
Звиршитц
30
Хорват
10
10
30
Хорват
27
28
Хайль
28
Хайль
27
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
Остались в запасе
Аустрия
Хартберг
22
Аммар Хелак
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
14
Самсон Тижани
ОП
11
Матия Хорват
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
11
Матия Хорват
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Хартберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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