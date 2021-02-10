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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Альтах
Адмира Ваккер - Альтах: обзор матча 10 февраля 2021
Адмира Ваккер
10.02.2021, среда, 20:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Альтах
23'
A. Wooten
67'
Д. Атанга
90+1'
A. Wooten
76'
C. Obasi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Альтах
ГОЛ! 3:1!
A. Wooten
Пас отдал
В. Ворсагер
90'
+1
81'
Красная карточка
Я. Звишенбрюггер
Замена
В. Ворсагер
️️️️
S. Auer
80'
76'
ГОЛ! 2:1!
C. Obasi
Пас отдал
M. Stefel
73'
Замена
M. Stefel
️️️️
Ш. Хаудум
68'
Замена
D. Maderner
️️️️
M. Meilinger
ГОЛ! 2:0!
Д. Атанга
67'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Starkl
64'
58'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
A. Casar
46'
Замена
C. Bukta
️️️️
Э. Шрайнер
Желтая карточка
С. Бауэр
40'
ГОЛ! 1:0!
A. Wooten
Пас отдал
Д. Атанга
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
22
Marcus Maier
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
4-1-2-3
1
6
Даткович
4
Бауэр
24
4
Айву
4
Малишек
17
Атанга
5
Кершбаум
14
84
7
2-4-4
39
18
Карич
34
Турнвальд
11
30
Фишер
27
Хаудум
16
Шрайнер
5
23
8
0
7
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
24
2
Ворсагер
2
Ворсагер
24
11
9
9
11
27
Хаудум
7
7
27
Хаудум
16
Шрайнер
33
33
16
Шрайнер
8
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
8
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Альтах
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Альтах
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
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