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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - ЛАСК
Аустрия - ЛАСК: обзор матча 20 декабря 2020
Аустрия
20.12.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
13'
Б. Пихлер
22'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - ЛАСК
Вторая желтая
A. GrÃ¼nwald
90'
+6
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
90'
+5
Замена
N. Hahn
️️️️
Д. Фиц
84'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Юкич
84'
82'
Замена
П. Плойер
️️️️
Д. Райтер
76'
Желтая карточка
Ф. Визингер
Замена
Й. Хандль
️️️️
C. Schosswendter
74'
69'
Желтая карточка
Д. Райтер
63'
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
Замена
М. Саркария
️️️️
П. Виммер
56'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
51'
34'
Желтая карточка
Г. Траунер
22'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гойгингер
ГОЛ! 1:0!
Б. Пихлер
Пас отдал
Г. Тигль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
6
Niels Hahn
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-2-4-1
1
Пенц
29
Зуттнер
14
Палмер-Браун
6
15
Звиршитц
39
Тигль
25
Эбнер
11
Пихлер
8
Виммер
36
Фиц
7
Юкич
3-5-2
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
28
Визингер
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
29
Райтер
21
Мадсен
36
Гойгингер
19
Эггештайн
6
46
Хандль
46
Хандль
6
36
Фиц
6
6
36
Фиц
8
Виммер
11
Саркария
11
Саркария
8
Виммер
7
Юкич
10
10
7
Юкич
29
Райтер
20
Плойер
20
Плойер
29
Райтер
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Alon Turgeman
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Alon Turgeman
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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