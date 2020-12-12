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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Адмира Ваккер
Штурм - Адмира Ваккер: обзор матча 12 декабря 2020
Штурм
12.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
43'
Й. Горенц-Станкович
58'
К. Фрайсенбихлер
90+3'
Г. Вютрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Адмира Ваккер
ГОЛ! 3:0!
Г. Вютрих
90'
+3
89'
Желтая карточка
M. Hausjell
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
87'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
А. Кюн
87'
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
74'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
74'
71'
Замена
J. Ganda
️️️️
М. Бройниг
71'
Замена
M. Maier
️️️️
S. Auer
71'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
E. Hoffer
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Фрайсенбихлер
58'
54'
Желтая карточка
S. Auer
46'
Замена
D. Starkl
️️️️
В. Ворсагер
ГОЛ! 1:0!
Й. Горенц-Станкович
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
23
Мортен Юльманн
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
22
Marcus Maier
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
4-1-1-4
1
18
24
4
Айву
2
Ворсагер
4
Малишек
23
Юльманн
16
90
24
14
Бройниг
30
Кюн
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
30
Кюн
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
16
7
Кронбергер
7
Кронбергер
16
14
Бройниг
97
97
14
Бройниг
2
Ворсагер
7
7
2
Ворсагер
24
22
22
24
Остались в запасе
Штурм
Адмира Ваккер
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Штурм - Адмира Ваккер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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