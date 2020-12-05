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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 05 декабря 2020
Аустрия
05.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Штурм
40'
Д. Немет
70'
О. Китеишвили
74'
О. Китеишвили
90+3'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Штурм
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Б. Балай
Замена
M. Sax
️️️️
А. Юкич
88'
87'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
С. Хирлендер
79'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Данте
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
N. Hahn
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
О. Китеишвили
73'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
73'
Замена
А. Кюн
️️️️
Я. Яншер
70'
ГОЛ! 0:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
Я. Яншер
Красная карточка
Д. Фиц
69'
65'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Замена
К. Моншейн
️️️️
П. Виммер
58'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Немет
Пас отдал
К. Фрайсенбихлер
32'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Желтая карточка
N. Hahn
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
6
Niels Hahn
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
17
Alon Turgeman
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пенц
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
15
Звиршитц
46
Хандль
39
Тигль
11
Пихлер
36
Фиц
8
Виммер
7
Юкич
6
3-5-1-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
44
Данте
8
Китеишвили
77
Любич
89
Яншер
25
Хирлендер
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
6
10
10
6
7
Юкич
7
7
7
Юкич
8
Виммер
14
Моншейн
14
Моншейн
8
Виммер
44
Данте
70
Газибегович
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
18
Хуспек
18
Хуспек
25
Хирлендер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
30
Кюн
30
Кюн
89
Яншер
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
22
Аммар Хелак
ВР
17
Alon Turgeman
ЦФ
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
17
Alon Turgeman
ЦФ
30
Michael Madl
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Аустрия - Штурм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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