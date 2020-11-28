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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Хартберг
Адмира Ваккер - Хартберг: обзор матча 28 ноября 2020
Адмира Ваккер
28.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Хартберг
10'
Э. Айву
19'
E. Hoffer
42'
Д. Тадич (П)
60'
Т. Роттер
87'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Хартберг
90'
Желтая карточка
С. Шабби
87'
ГОЛ! 2:3!
С. Шабби
Пас отдал
Ф. Лукенедер
85'
Желтая карточка
Ю. Хайль
85'
Замена
M. Gollner
️️️️
К. Клем
85'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Starkl
78'
73'
Замена
S. Gölles
️️️️
A. Lienhart
Желтая карточка
Р. Кершбаум
68'
Замена
J. Ganda
️️️️
E. Hoffer
65'
60'
ГОЛ! 2:2!
Т. Роттер
Пас отдал
С. Хорват
51'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
L. Ried
51'
Замена
С. Хорват
️️️️
Б. Нимага
42'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тадич
40'
Желтая карточка
К. Клем
ГОЛ! 2:0!
E. Hoffer
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Айву
Пас отдал
M. Spasić
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
97
Josef Ganda
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-2-5
1
18
24
4
Айву
23
Юльманн
5
Кершбаум
25
16
7
90
14
Бройниг
3-2-4-1
1
Свете
14
Клем
6
28
Хайль
31
Роттер
33
Лукенедер
29
Нимага
55
Реп
27
23
Кайнц
24
Тадич
7
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
16
97
97
16
29
Нимага
30
Хорват
30
Хорват
29
Нимага
27
7
Эртльталер
7
Эртльталер
27
6
39
39
6
14
Клем
4
4
14
Клем
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Хартберг
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
30
Пауль Коллер
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
30
Пауль Коллер
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Адмира Ваккер - Хартберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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