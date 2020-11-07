Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 07 ноября 2020
Альтах
07.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Аустрия
86'
Замена
А. Юкич
️️️️
Г. Тигль
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Maderner
81'
Замена
A. Casar
️️️️
M. Stefel
80'
71'
Замена
П. Виммер
️️️️
Т. Эбнер
Замена
D. Bumberger
️️️️
Э. Шрайнер
65'
Желтая карточка
D. Maderner
64'
Замена
М. Фишер
️️️️
Й. Тартаротти
53'
48'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
7
Mario Stefel
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
16
Tino Casali
ВР
30
Манфред Фишер
ЦП
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
6
Niels Hahn
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
4-4-2
39
37
Эдокполор
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
28
Андерсон
16
Шрайнер
20
Тартаротти
0
10
Гуэ
9
7
3-2-4-1
1
Пенц
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
29
Зуттнер
39
Тигль
46
Хандль
11
Саркария
25
Эбнер
10
11
Пихлер
14
Моншейн
16
Шрайнер
23
23
16
Шрайнер
7
8
8
7
9
0
0
9
20
Тартаротти
30
Фишер
30
Фишер
20
Тартаротти
39
Тигль
7
Юкич
7
Юкич
39
Тигль
25
Эбнер
8
Виммер
8
Виммер
25
Эбнер
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Niels Hahn
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Niels Hahn
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Альтах - Аустрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+