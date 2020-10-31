Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 31 октября 2020
Хартберг
31.10.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
10'
Д. Тадич
47'
Д. Тадич
33'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Аустрия
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
90'
+2
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
89'
86'
Замена
Г. Тигль
️️️️
A. GrÃ¼nwald
Замена
M. Gollner
️️️️
С. Хорват
73'
Желтая карточка
Р. Свете
69'
63'
Замена
А. Юкич
️️️️
Т. Эбнер
63'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
П. Виммер
ГОЛ! 2:1!
Д. Тадич
47'
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Пихлер
Пас отдал
М. Саркария
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
АП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Александар Юкич
АП
6
Niels Hahn
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Свете
31
Роттер
33
Лукенедер
14
Клем
6
28
Хайль
55
Реп
23
Кайнц
30
Хорват
24
Тадич
18
4-5-1
1
Пенц
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
29
Зуттнер
46
Хандль
10
8
Виммер
11
Саркария
11
Пихлер
25
Эбнер
14
Моншейн
30
Хорват
4
4
30
Хорват
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
10
39
Тигль
39
Тигль
10
25
Эбнер
7
Юкич
7
Юкич
25
Эбнер
8
Виммер
34
34
8
Виммер
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
22
Аммар Хелак
ВР
6
Niels Hahn
ЦФ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
6
Niels Hahn
ЦФ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Хартберг - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+