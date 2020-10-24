Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 24 октября 2020
Альтах
24.10.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
10'
D. Maderner
28'
D. Nussbaumer
89'
M. Stefel
35'
Я. Звишенбрюггер (АГ)
55'
Р. Кершбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
ГОЛ! 3:2!
M. Stefel
89'
80'
Замена
S. Maierhofer
️️️️
E. Hoffer
79'
Вторая желтая
Р. Кершбаум
Замена
M. Stefel
️️️️
C. Obasi
73'
Желтая карточка
P. Netzer
70'
Желтая карточка
D. Nussbaumer
65'
Замена
A. Wiss
️️️️
D. Bumberger
61'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Карич
61'
55'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кершбаум
Пас отдал
T. Tomić
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
52'
45'
Желтая карточка
M. Hausjell
35'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Я. Звишенбрюггер
ГОЛ! 2:0!
D. Nussbaumer
28'
24'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
D. Maderner
17'
ГОЛ! 1:0!
D. Maderner
Пас отдал
Й. Тартаротти
10'
2'
Красная карточка
С. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
3-3-4
16
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
18
Карич
10
Гуэ
20
Тартаротти
30
Фишер
23
0
9
5
4-2-4
1
18
24
4
Бауэр
2
Ворсагер
5
Кершбаум
23
Юльманн
16
90
24
97
0
7
7
0
18
Карич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
18
Карич
9
0
0
9
23
0
0
23
16
0
0
16
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Адмира Ваккер
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+