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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Александрия
Львов - Александрия: обзор матча 16 апреля 2021
Львов
16.04.2021, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
43'
И. Брикнер
55'
Н. Ныч
30'
Д. Устименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Александрия
Замена
А. Ременяк
️️️️
Н. Ныч
90'
+3
Замена
D. Semeniv
️️️️
М. Грисьо
90'
+3
Желтая карточка
Р. Сабино
89'
85'
Желтая карточка
D. Grechyshkin
Замена
Р. Сабино
️️️️
И. Брикнер
81'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
A.
81'
74'
Желтая карточка
К. Дубра
74'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Р. Вантух
58'
Замена
A. Novikov
️️️️
Д. Шастал
57'
Замена
Т. Стецков
️️️️
P. Pashaev
ГОЛ! 2:1!
Н. Ныч
55'
46'
Замена
А. Мельник
️️️️
В. Бабогло
46'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 1:1!
И. Брикнер
Пас отдал
A.
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Устименко
Пас отдал
P. Pashaev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
3-3-1-3
31
Ильющенков
45
Якимец
3
Махмутович
3
Романчук
25
Брикнер
6
Довгий
24
Бусько
11
Грисьо
15
Ныч
10
30
3-2-3-3
4
Бондаренко
4
Дубра
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
8
Дрышлюк
17
Вантух
27
31
Билык
7
Шастал
9
Устименко
11
Грисьо
8
8
11
Грисьо
15
Ныч
9
Ременяк
9
Ременяк
15
Ныч
25
Брикнер
5
Сабино
5
Сабино
25
Брикнер
10
19
Оливейра
19
Оливейра
10
7
Шастал
70
70
7
Шастал
21
55
Стецков
55
Стецков
21
17
Вантух
7
Мишенко
7
Мишенко
17
Вантух
11
Мирошниченко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
11
Мирошниченко
4
Бабогло
57
Мельник
57
Мельник
4
Бабогло
Остались в запасе
Львов
Александрия
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
2
Ivan Lobai
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Калюжный
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Львов - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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