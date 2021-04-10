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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр-1
Динамо К - Днепр-1: обзор матча 10 апреля 2021
Динамо К
10.04.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Днепр-1
58'
В. Миколенко
68'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр-1
89'
Замена
Билл
️️️️
М. Чуже
Замена
Сидклей
️️️️
В. Миколенко
87'
Желтая карточка
А. Караваев
75'
73'
Замена
А. Назаренко
️️️️
И. Когут
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
72'
ГОЛ! 2:0!
С. Сидорчук
68'
65'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Сваток
Желтая карточка
А. Беседин
63'
61'
Вторая желтая
А. Довбик
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
59'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Миколенко
58'
47'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
44'
Желтая карточка
И. Когут
Желтая карточка
С. Сидорчук
40'
35'
Желтая карточка
М. Чуже
24'
Желтая карточка
А. Довбик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр-1
23
Дуглас
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
99
Билл
ПВ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
18
Тымчик
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
14
де Пена
41
Беседин
3-2-2-4
9
Цуриков
5
Сваток
18
Логинов
3
Тэйлор
23
Дуглас
77
Игнатенко
25
Когут
33
Юрчук
9
Довбик
20
Ди Франко
25
Чуже
16
Миколенко
17
Сидклей
17
Сидклей
16
Миколенко
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
25
Чуже
99
Билл
99
Билл
25
Чуже
25
Когут
7
Назаренко
7
Назаренко
25
Когут
5
Сваток
9
9
5
Сваток
Остались в запасе
Динамо К
Днепр-1
51
Валентин Моргун
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
71
Денис Бойко
ВР
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
71
Денис Бойко
ВР
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Динамо К - Днепр-1
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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