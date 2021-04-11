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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Минай
Рух - Минай: обзор матча 11 апреля 2021
Рух
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Минай
66'
А. Кухарук
83'
D. Kondrakov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Минай
90'
+2
Желтая карточка
A. Milevsky
Замена
Р. Карасюк
️️️️
А. Кухарук
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
D. Kondrakov
83'
78'
Замена
A. Milevsky
️️️️
D. Kozhanov
ГОЛ! 1:0!
А. Кухарук
66'
62'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
V. Pynyashko
Желтая карточка
D. Kondrakov
56'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
А. Борячук
46'
41'
Желтая карточка
A. Shynder
Желтая карточка
В. Федорчук
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
23
Юрий Копина
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Бандура
29
Белый
13
Стаменкович
2
Гагун
9
Мартынюк
88
Кухарук
5
Федорчук
33
Мысык
10
Бойчук
23
Борячук
15
3-1-1-5
4
Матич
71
Лопыренок
44
Сакив
19
Ткачук
7
Нуриев
0
0
0
16
0
23
Борячук
70
Климчук
70
Климчук
23
Борячук
88
Кухарук
17
Карасюк
17
Карасюк
88
Кухарук
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Рух
Минай
26
Давид Зец
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
5
Алексей Сыч
ОП
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
0
E. Gliha
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
18
Виталий Бойко
АП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
Остались в запасе
26
Давид Зец
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
5
Алексей Сыч
ОП
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
0
E. Gliha
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Репо Малепе
ОП
18
Виталий Бойко
АП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Рух - Минай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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