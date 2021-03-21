Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Александрия
Ингулец - Александрия: обзор матча 21 марта 2021
Ингулец
21.03.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
45+3'
N. Sitchinava
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Александрия
Желтая карточка
A. Malysh
90'
+1
88'
Замена
Т. Стецков
️️️️
М. Третьяков
Замена
O. Sinogub
️️️️
М. Ковалев
85'
Замена
️️️️
Е. Запорожец
85'
79'
Желтая карточка
А. Ситало
Замена
И. Чайковский
️️️️
М. Шишка
79'
77'
Желтая карточка
Б. Мишенко
72'
Желтая карточка
В. Бабогло
66'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Д. Мирошниченко
Желтая карточка
I. Kovalenko
62'
Замена
A. Shchedry
️️️️
А. Козак
62'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
M. Bartulovic
62'
Желтая карточка
Е. Запорожец
58'
Желтая карточка
М. Шишка
53'
46'
Замена
A. Novikov
️️️️
Д. Устименко
ГОЛ! 1:0!
N. Sitchinava
Пас отдал
М. Ковалев
45'
+3
27'
Замена
В. Бабогло
️️️️
К. Дубра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
7
Rudolf Blagogee
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
15
Ivan Petrenko
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
3-2-1-1-5
99
Квасный
55
Ковалев
39
Балан
76
Шишка
23
Кучеренко
5
Запорожец
10
Козак
73
0
0
9
4
3-5-2
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
4
Дубра
5
Калюжный
75
Третьяков
7
Лучкевич
17
Вантух
27
17
Ситало
9
Устименко
55
Ковалев
89
89
55
Ковалев
0
0
0
0
10
Козак
45
45
10
Козак
76
Шишка
4
Чайковский
4
Чайковский
76
Шишка
9
Устименко
70
70
9
Устименко
75
Третьяков
55
Стецков
55
Стецков
75
Третьяков
11
Мирошниченко
7
Мишенко
7
Мишенко
11
Мирошниченко
4
Дубра
4
Бабогло
4
Бабогло
4
Дубра
Остались в запасе
Ингулец
Александрия
90
Илья Шевцов
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
7
Rudolf Blagogee
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
19
Andriy Globa
ЦФ
15
Ivan Petrenko
ЦФ
3
Artem Gordienko
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
90
Илья Шевцов
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
7
Rudolf Blagogee
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
15
Ivan Petrenko
ЦФ
3
Artem Gordienko
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Ингулец - Александрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Ингулец
Александрия
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+