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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ингулец
Минай - Ингулец: обзор матча 13 марта 2021
Минай
13.03.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ингулец
27'
M. Bartulovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Ингулец
90'
+3
Желтая карточка
A. Shchedry
Желтая карточка
Д. Кныш
90'
+3
90'
+3
Замена
И. Шевцов
️️️️
N. Sitchinava
86'
Желтая карточка
И. Чайковский
72'
Замена
Y. Oscar Mkomola
️️️️
M. Bartulovic
72'
Замена
И. Чайковский
️️️️
А. Кучеренко
Замена
️️️️
A. Shynder
68'
Замена
️️️️
S. Mayembe
59'
Замена
А. Хахлев
️️️️
D. Kozhanov
57'
Замена
O. Snizhko
️️️️
A. Milevsky
32'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Bartulovic
13'
Желтая карточка
А. Кучеренко
Желтая карточка
O. Kovtun
12'
Желтая карточка
A. Shynder
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
2
Данил Карась
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
90
Илья Шевцов
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
2-1-2-5
2
Карась
0
19
Ткачук
7
Нуриев
14
Кныш
0
0
0
0
0
3-2-1-5
39
Балан
55
Ковалев
99
Квасный
76
Шишка
23
Кучеренко
5
Запорожец
9
73
0
45
0
0
99
Хахлев
99
Хахлев
0
0
0
0
0
0
90
Шевцов
90
Шевцов
0
0
18
18
0
23
Кучеренко
4
Чайковский
4
Чайковский
23
Кучеренко
Остались в запасе
Минай
Ингулец
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Минай - Ингулец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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