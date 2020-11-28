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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Шахтер
Днепр-1 - Шахтер: обзор матча 28 ноября 2020
Днепр-1
28.11.2020, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
88'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Шахтер
90'
Желтая карточка
Марлос
90'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Марлос
88'
ГОЛ! 0:1!
Тете
Пас отдал
М. Сиприано
Замена
Д. Коркишко
️️️️
И. Когут
80'
Замена
A. Chychykov
️️️️
С. Булеца
73'
Замена
А. Цуриков
️️️️
В. Дубинчак
63'
61'
Желтая карточка
А. Патрик
61'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Майкон
57'
Желтая карточка
Майкон
46'
Замена
Тайсон
️️️️
М. Соломон
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тайсон
ЦФ
4-2-5
44
Дубинчак
5
Сваток
18
Логинов
3
Тэйлор
25
Когут
10
Булеца
33
Юрчук
9
Довбик
20
Ди Франко
6
Ярмолюк
33
4-2-3-1
12
Трубин
2
Додо
5
Бондарь
22
Матвиенко
6
Сиприано
8
Майкон
8
Антонио
10
Марлос
11
Тете
10
Соломон
11
Фернандо
44
Дубинчак
9
Цуриков
9
Цуриков
44
Дубинчак
25
Когут
7
Коркишко
7
Коркишко
25
Когут
10
Булеца
0
0
10
Булеца
8
Антонио
10
Патрик
10
Патрик
8
Антонио
10
Марлос
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Марлос
8
Майкон
21
Коваленко
21
Коваленко
8
Майкон
10
Соломон
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Соломон
Остались в запасе
Днепр-1
Шахтер
21
Александр Беляев
ЦП
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
8
Георгий Судаков
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
21
Александр Беляев
ЦП
29
Богдан Сарнавский
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
8
Георгий Судаков
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Днепр-1 - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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