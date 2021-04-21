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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Минай
Львов - Минай: обзор матча 21 апреля 2021
Львов
21.04.2021, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Минай
39'
S. Mayembe (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Минай
Желтая карточка
А. Романчук
90'
+5
Замена
А. Ременяк
️️️️
М. Грисьо
90'
+3
Замена
Р. Сабино
️️️️
A.
90'
+3
Замена
I. Lobai
️️️️
А. Бусько
90'
Желтая карточка
A.
85'
Желтая карточка
М. Грисьо
84'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Н. Ныч
81'
78'
Замена
A. Milevsky
️️️️
В. Бойко
Желтая карточка
А. Бусько
74'
74'
Желтая карточка
Т. Сакив
Желтая карточка
Э. Махмутович
69'
Желтая карточка
А. Довгий
67'
67'
Замена
O. Snizhko
️️️️
А. Ткачук
67'
Замена
V. Pynyashko
️️️️
A. Shynder
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
S. Mayembe
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
18
Виталий Бойко
АП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
A. Popovych
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
3-3-1-3
31
Ильющенков
45
Якимец
3
Махмутович
3
Романчук
8
Сирьяк
24
Бусько
6
Довгий
11
Грисьо
10
15
Ныч
30
3-1-2-5
4
Матич
71
Лопыренок
44
Сакив
19
Ткачук
18
Бойко
7
Нуриев
0
0
16
11
Ахмадзада
0
24
Бусько
2
2
24
Бусько
11
Грисьо
9
Ременяк
9
Ременяк
11
Грисьо
10
5
Сабино
5
Сабино
10
15
Ныч
19
Оливейра
19
Оливейра
15
Ныч
0
0
0
0
19
Ткачук
0
0
19
Ткачук
18
Бойко
0
0
18
Бойко
Остались в запасе
Львов
Минай
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
Остались в запасе
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Статистика матча Львов - Минай
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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