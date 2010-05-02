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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Генчлербирлиги
Денизлиспор - Генчлербирлиги: обзор матча 02 мая 2010
Денизлиспор
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Турции, 32 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Денизлиспор - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
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Генчлербирлиги
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
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«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
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