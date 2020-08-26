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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Велес - Балтика
Велес - Балтика: обзор матча 26 августа 2020
Велес
26.08.2020, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/64 финала
4 : 1
Завершен
Балтика
40'
И. Стефанович
49'
И. Стефанович
73'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Велес - Балтика
ГОЛ! 3:0!
А. Галоян
Пас отдал
К. Родионов
73'
ГОЛ! 2:0!
И. Стефанович
49'
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
80
Климов
24
Кахидзе
6
Фищенко
8
Поляков
24
Вакулич
33
Гаракоев
10
Кирсанов
23
Стефанович
3-3-1-1-2
1
Латышонок
24
Бутаков
7
Наилсон
3
Плопа
8
Дудиев
56
Демьянов
4
Маклаков
8
Шаваев
11
Чочиев
7
Жиронкин
93
Маркин
Остались в запасе
Велес
Балтика
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
8
Мамаду Майга
ОП
21
Артур Галоян
АП
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
8
Мамаду Майга
ОП
21
Артур Галоян
АП
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Остались в запасе
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Велес - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Авангард
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