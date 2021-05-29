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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Богемианс 1905
Млада Болеслав - Богемианс 1905: обзор матча 29 мая 2021
Млада Болеслав
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Богемианс 1905
17'
В. Дрчал
51'
Р. Ржезник
86'
M. Skoda
71'
T. Necid
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Богемианс 1905
90'
+3
Пенальти не реализован!
T. Necid
Замена
L. Masek
️️️️
В. Дрчал
88'
ГОЛ! 3:1!
M. Skoda
Пас отдал
Я. Жмрхаль
86'
Замена
M. Skoda
️️️️
И. Клима
79'
Замена
M. Jirasek
️️️️
М. Матейовски
79'
Замена
L. Dufek
️️️️
J. Skalák
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
T. Necid
71'
Замена
P. Osmancik
️️️️
М. Пулькраб
60'
Замена
К. Вацек
️️️️
V. Novak
60'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
D. Krch
60'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
ГОЛ! 2:0!
Р. Ржезник
Пас отдал
J. Skalák
51'
Желтая карточка
М. Матейовски
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Дрчал
Пас отдал
D. Preisler
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
2-5-3
33
39
Клима
14
Ржезник
8
Матейовски
23
Дудера
9
17
Жмрхаль
11
Данчак
23
Клима
17
Дрчал
27
3-4-4
18
16
0
16
Квет
88
Левин
30
Пушкач
16
10
Пулькраб
89
11
22
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
9
0
0
9
8
Матейовски
0
0
8
Матейовски
23
Клима
0
0
23
Клима
0
33
Шумахер
33
Шумахер
0
10
Пулькраб
12
12
10
Пулькраб
11
7
Вацек
7
Вацек
11
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
Остались в запасе
Млада Болеслав
Богемианс 1905
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Млада Болеслав - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Млада Болеслав
Богемианс 1905
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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2021.02.08 16:49
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2020.06.10 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
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1
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2020.06.10 21:35
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