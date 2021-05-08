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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Слован
Богемианс 1905 - Слован: обзор матча 08 мая 2021
Богемианс 1905
08.05.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Слован
51'
М. Пулькраб (П)
57'
T. Necid
82'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Слован
Замена
P. Osmancik
️️️️
П. Хронек
89'
Замена
D. Kosek
️️️️
J. Vondra
89'
86'
Замена
М. Фукала
️️️️
М. Косцельник
Желтая карточка
I. Keita
85'
ГОЛ! 3:0!
П. Хронек
Пас отдал
Д. Пушкач
82'
79'
Замена
J. Necas
️️️️
О. Карафиат
Замена
I. Keita
️️️️
T. Necid
78'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
78'
68'
Желтая карточка
О. Карафиат
64'
Желтая карточка
М. Рабушич
Замена
Д. Пушкач
️️️️
М. Пулькраб
64'
Желтая карточка
J. Vondra
63'
59'
Замена
М. Рабушич
️️️️
M. Faško
59'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Д. Москера
ГОЛ! 2:0!
T. Necid
Пас отдал
M. Dostal
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пулькраб
51'
50'
Желтая карточка
М. Кноблох
Желтая карточка
Р. Квет
33'
Желтая карточка
М. Пулькраб
26'
Желтая карточка
T. Necid
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-4-4
18
16
0
88
Левин
16
16
Квет
15
Хронек
59
10
Пулькраб
37
22
4-4-1-1
34
Кноблох
3
Микула
44
Карафиат
25
Югаш
37
Халуш
10
Пешек
23
Мара
3
Косцельник
15
Рондич
8
Москера
23
22
16
16
22
16
Квет
11
11
16
Квет
15
Хронек
12
12
15
Хронек
10
Пулькраб
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Пулькраб
37
18
18
37
3
Косцельник
22
Фукала
22
Фукала
3
Косцельник
8
Москера
10
Матушек
10
Матушек
8
Москера
44
Карафиат
0
0
44
Карафиат
23
7
Рабушич
7
Рабушич
23
Остались в запасе
Богемианс 1905
Слован
27
Адам Кадлец
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
27
Адам Кадлец
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Богемианс 1905 - Слован
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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Богемианс 1905
Слован
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31 мая
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31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
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