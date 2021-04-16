Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Баник
Богемианс 1905 - Баник: обзор матча 16 апреля 2021
Богемианс 1905
16.04.2021, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Баник
90+2'
V. Novak (П)
84'
A.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Баник
ГОЛ с пенальти! 1:1!
V. Novak
90'
+2
Замена
D. Kosek
️️️️
J. Vondra
87'
Замена
I. Keita
️️️️
Т. Шумахер
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
A.
Пас отдал
J. Fleisman
78'
Желтая карточка
А. Янош
71'
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
Замена
P. Osmancik
️️️️
T. Necid
70'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
70'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Пушкач
58'
46'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
M. Fillo
Желтая карточка
Р. Квет
39'
30'
Желтая карточка
M. Fillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-5-3
18
16
33
Шумахер
16
Квет
88
Левин
15
Хронек
30
Пушкач
16
37
89
22
3-2-3-3
23
Свозил
25
2
Ндефе
21
Санне
94
Стронати
26
Калоц
0
8
Янош
21
0
8
16
Квет
11
11
16
Квет
22
16
16
22
37
12
12
37
30
Пушкач
10
Ваничек
10
Ваничек
30
Пушкач
33
Шумахер
18
18
33
Шумахер
7
7
0
11
Кузманович
11
Кузманович
0
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
Остались в запасе
Богемианс 1905
Баник
26
Marek Kouba
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Богемианс 1905 - Баник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Баник
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+