Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Теплице
Спарта - Теплице: обзор матча 03 апреля 2021
Спарта
03.04.2021, суббота, 19:30
Чехия. Синот Лига, 25 тур
7 : 2
Завершен
Теплице
3'
А. Гложек
13'
Л. Крейчи
24'
Л. Крейчи
29'
Л. Крейчи (П)
53'
J. Knapik (АГ)
60'
М. Полидар
61'
Т. Виснер
21'
Р. Юкл
81'
P. Zitny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Теплице
85'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
Л. Маречек
81'
ГОЛ! 7:2!
P. Zitny
Пас отдал
P. Moulis
Замена
А. Виндхейм
️️️️
О. Челустка
75'
71'
Замена
P. Zitny
️️️️
T. Kucera
Замена
М. Травник
️️️️
Л. Крейчи
67'
Замена
O. Novotný
️️️️
А. Гложек
67'
ГОЛ! 7:1!
Т. Виснер
Пас отдал
А. Карабец
61'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
С. Плавсич
61'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
61'
ГОЛ! 6:1!
М. Полидар
Пас отдал
А. Гложек
60'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
J. Knapik
53'
46'
Замена
T. Grigar
️️️️
L. Nemecek
38'
Замена
Ш. Габриэль
️️️️
O. Mazuch
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Крейчи
29'
28'
Желтая карточка
Р. Юкл
ГОЛ! 3:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
С. Плавсич
24'
21'
ГОЛ! 2:1!
Р. Юкл
Пас отдал
T. Kucera
ГОЛ! 2:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
Б. Докал
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
3-2-4-1
1
Ницэ
3
Витик
33
Челустка
21
Полидар
28
Виснер
61
Сачек
7
Крейчи
8
Павелка
9
Докал
95
Плавсич
10
Гложек
3-3-5
0
22
3
19
Юкл
0
23
Маречек
3
77
Вукадинович
10
1
4
10
Гложек
42
42
10
Гложек
33
Челустка
32
Виндхейм
32
Виндхейм
33
Челустка
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
7
Крейчи
10
Травник
10
Травник
7
Крейчи
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
3
32
Габриэль
32
Габриэль
3
23
Маречек
0
0
23
Маречек
0
29
29
0
1
30
30
1
Остались в запасе
Спарта
Теплице
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Остались в запасе
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Спарта - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Теплице
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+