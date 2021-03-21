Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Богемианс 1905
Теплице - Богемианс 1905: обзор матча 21 марта 2021
Теплице
21.03.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
82'
L. Kodad
65'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Богемианс 1905
90'
Замена
I. Keita
️️️️
Р. Квет
89'
Замена
D. Kosek
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 1:1!
L. Kodad
Пас отдал
В. Вукадинович
82'
Замена
Д. Трубац
️️️️
T. Kucera
81'
81'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Д. Пушкач
Замена
В. Вукадинович
️️️️
P. Zitny
81'
72'
Желтая карточка
М. Пулькраб
Замена
A. Hycka
️️️️
T. Vondrasek
68'
Замена
M. Macej
️️️️
Я. Ржезничек
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
А. Ваничек
60'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Т. Шумахер
46'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
T. Necid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
M. Macej
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
D. Kosek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
3-3-5
32
Габриэль
22
17
19
Юкл
0
29
4
37
Ржезничек
10
3
21
3-5-1-2
16
33
Шумахер
18
16
30
Пушкач
0
88
Левин
16
Квет
15
Хронек
37
59
37
Ржезничек
0
0
37
Ржезничек
17
0
0
17
0
27
Трубац
27
Трубац
0
29
77
Вукадинович
77
Вукадинович
29
15
Хронек
16
16
15
Хронек
30
Пушкач
4
4
30
Пушкач
16
Квет
18
18
16
Квет
37
10
Пулькраб
10
Пулькраб
37
33
Шумахер
10
Ваничек
10
Ваничек
33
Шумахер
Остались в запасе
Теплице
Богемианс 1905
0
A. Ljevakovic
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
0
A. Ljevakovic
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Теплице - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+