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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 20 марта 2021
Яблонец
20.03.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Слован
17'
И. Шранц
54'
В. Кубишта
52'
М. Рабушич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Слован
Замена
R. Hruby
️️️️
И. Шранц
90'
+2
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Йовович
90'
+2
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
82'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Плестил
67'
64'
Замена
Я. Пешек
️️️️
М. Косцельник
64'
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
И. Шранц
60'
ГОЛ! 2:1!
В. Кубишта
Пас отдал
Я. Кроб
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рабушич
46'
Замена
M. Faško
️️️️
М. Пурзитидис
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
Пас отдал
В. Йовович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-4-1-3
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
27
Кратохвил
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кубишта
8
Йовович
26
Шранц
1
Гануш
15
Долежал
3-2-3-1-1
34
Кноблох
22
Фукала
3
Микула
25
Югаш
37
Халуш
37
Пурзитидис
3
Косцельник
15
Рондич
23
Садилек
8
Москера
7
Рабушич
7
Плестил
11
Пиларж
11
Пиларж
7
Плестил
8
Йовович
24
Смейкал
24
Смейкал
8
Йовович
26
Шранц
8
8
26
Шранц
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
37
Пурзитидис
23
23
37
Пурзитидис
3
Косцельник
10
Пешек
10
Пешек
3
Косцельник
8
Москера
0
0
8
Москера
Остались в запасе
Яблонец
Слован
39
Jakub Podaný
ЦЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
39
Jakub Podaný
ЦЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Яблонец - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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