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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Богемианс 1905
Фастав - Богемианс 1905: обзор матча 06 марта 2021
Фастав
06.03.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Богемианс 1905
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Богемианс 1905
85'
Замена
П. Хронек
️️️️
М. Пулькраб
82'
Желтая карточка
М. Пулькраб
Пенальти не реализован!
D. Simersky
79'
71'
Замена
D. Bartek
️️️️
Т. Шумахер
71'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
Желтая карточка
В. Чантуришвили
69'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
Р. Поточны
64'
Желтая карточка
В. Прохазка
63'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
46'
7'
Замена
А. Ваничек
️️️️
V. Novak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
4-2-5
3
2
26
Прохазка
88
68
Янецки
44
Конде
27
88
Пожнар
91
Поточны
15
Фантис
17
3-4-4
16
29
33
Шумахер
30
Пушкач
16
16
Квет
88
Левин
10
Пулькраб
89
11
22
91
Поточны
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
91
Поточны
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
33
Шумахер
0
0
33
Шумахер
10
Пулькраб
15
Хронек
15
Хронек
10
Пулькраб
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
11
10
Ваничек
10
Ваничек
11
Остались в запасе
Фастав
Богемианс 1905
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Фастав - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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