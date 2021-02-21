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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Славия
Теплице - Славия: обзор матча 21 февраля 2021
Теплице
21.02.2021, воскресенье, 18:30
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Славия
64'
J. Mareš
43'
О. Дорли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Славия
Замена
T. Kucera
️️️️
P. Zitny
90'
+3
Желтая карточка
Я. Ржезничек
89'
Желтая карточка
Я. Фортельный
84'
Желтая карточка
T. Vondrasek
80'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
J. Mareš
77'
Замена
M. Macej
️️️️
P. Moulis
77'
65'
Замена
Н. Станчу
️️️️
И. Траоре
65'
Замена
Л. Провод
️️️️
М. Беран
ГОЛ! 1:1!
J. Mareš
Пас отдал
Я. Фортельный
64'
54'
Замена
Я. Кухта
️️️️
О. Лингр
Замена
M. Radosta
️️️️
Д. Трубац
54'
Замена
Ш. Габриэль
️️️️
Д. Хайденрайх
54'
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
А. Бах
43'
ГОЛ! 0:1!
О. Дорли
Пас отдал
И. Траоре
12'
Желтая карточка
А. Бах
Желтая карточка
Д. Хайденрайх
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Михал Беран
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
0
M. Macej
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
3-3-5
8
Хайденрайх
3
17
19
Юкл
29
27
Трубац
8
Фортельный
11
10
26
21
4-1-4-1
1
Колар
18
Бах
15
Дели
15
Кудела
26
Боржил
14
Громада
8
Масопуст
32
Лингр
12
Траоре
19
Дорли
7
Беран
8
Хайденрайх
32
Габриэль
32
Габриэль
8
Хайденрайх
10
0
0
10
27
Трубац
35
35
27
Трубац
29
0
0
29
11
37
Ржезничек
37
Ржезничек
11
7
Беран
17
Провод
17
Провод
7
Беран
18
Бах
99
Олаинка
99
Олаинка
18
Бах
12
Траоре
10
Станчу
10
Станчу
12
Траоре
32
Лингр
7
Кухта
7
Кухта
32
Лингр
Остались в запасе
Теплице
Славия
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Теплице - Славия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Теплице
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Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
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1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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