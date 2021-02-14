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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Сигма
Богемианс 1905 - Сигма: обзор матча 14 февраля 2021
Богемианс 1905
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сигма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Сигма
90'
+3
Желтая карточка
P. Zifcak
89'
Замена
P. Slamena
️️️️
M. Sladký
Желтая карточка
М. Пулькраб
86'
80'
Замена
Я. Михалик
️️️️
М. Гала
74'
Желтая карточка
О. Змозла
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Ваничек
66'
Желтая карточка
J. Bederka
64'
60'
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Неспор
Замена
J. Bederka
️️️️
L. Hulka
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
23
Ярослав Михалик
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
4-3-4
16
4
29
0
88
Левин
16
Квет
15
Хронек
22
89
10
Ваничек
37
3-5-1
30
Мандоус
32
21
Змозла
17
Гала
13
Хытил
22
19
10
Данек
22
Пулоло
26
Неспор
29
18
18
29
10
Ваничек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Ваничек
22
0
0
22
26
Неспор
11
11
26
Неспор
17
Гала
23
Михалик
23
Михалик
17
Гала
Остались в запасе
Богемианс 1905
Сигма
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
77
Ян Водганел
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
44
Матуш Мачик
ВР
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
77
Ян Водганел
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Богемианс 1905 - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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