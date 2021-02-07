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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Спарта
Сигма - Спарта: обзор матча 07 февраля 2021
Сигма
07.02.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Спарта
9'
К. Данек
48'
P. Gonzalez
57'
Л. Крейчи
67'
Д. Моберг-Карлссон (П)
90+3'
Д. Моберг-Карлссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Спарта
90'
+5
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Б. Докал
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
L. Gressak
90'
+2
Пенальти не реализован!
P. Gonzalez
83'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
P. Gonzalez
64'
63'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Крейчи
63'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
59'
Желтая карточка
Л. Крейчи
58'
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Павелка
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
М. Витик
ГОЛ! 2:0!
P. Gonzalez
48'
Желтая карточка
Р. Хубник
43'
Замена
О. Змозла
️️️️
M. Vepřek
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Данек
Пас отдал
T. Zahradníček
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
4-4-1
7
Брейте
32
4
Хубник
0
21
22
10
Данек
93
13
Хытил
23
4-3-2
1
Ницэ
61
Сачек
33
Челустка
17
Ганцко
3
Витик
7
Крейчи
9
Докал
8
Павелка
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
21
21
Змозла
21
Змозла
21
7
Крейчи
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Крейчи
8
Павелка
9
Карабец
9
Карабец
8
Павелка
9
Докал
10
Соучек
10
Соучек
9
Докал
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
Остались в запасе
Сигма
Спарта
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Сигма - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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