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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Богемианс 1905
Слован - Богемианс 1905: обзор матча 16 января 2021
Слован
16.01.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
13'
Д. Москера
70'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Богемианс 1905
90'
+2
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хронек
83'
Замена
Я. Водганел
️️️️
А. Ваничек
83'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
М. Пулькраб
Замена
M. Faško
️️️️
Д. Москера
81'
Желтая карточка
О. Карафиат
80'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Пулькраб
60'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
T. Necid
60'
Замена
Р. Квет
️️️️
V. Novak
36'
Желтая карточка
J. Bederka
Желтая карточка
Я. Микула
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
И. Рондич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
16
Лукаш Чано
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
44
Карафиат
25
Югаш
3
Микула
37
Пурзитидис
37
Халуш
3
Косцельник
15
Рондич
10
Пешек
8
Москера
7
Рабушич
3-2-5
16
18
29
88
Левин
15
Хронек
11
10
Ваничек
37
10
Пулькраб
89
8
Москера
23
23
8
Москера
10
Пулькраб
4
4
10
Пулькраб
11
16
Квет
16
Квет
11
37
30
Пушкач
30
Пушкач
37
15
Хронек
7
Вацек
7
Вацек
15
Хронек
10
Ваничек
77
Водганел
77
Водганел
10
Ваничек
Остались в запасе
Слован
Богемианс 1905
16
Лукаш Чано
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
26
Marek Kouba
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
16
Лукаш Чано
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Слован - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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