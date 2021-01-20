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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Пршибрам
Динамо - Пршибрам: обзор матча 20 января 2021
Динамо
20.01.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Пршибрам
76'
Б. Чолич (П)
79'
M. Mrsic
5'
Ф. Зорван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Пршибрам
Замена
K. Meszaros
️️️️
P. Javorek
90'
+4
Замена
L. Skovajsa
️️️️
M. Mrsic
90'
+1
Замена
Л. Гавел
️️️️
M. Alvir
85'
85'
Замена
J. Januska
️️️️
M. Novy
Желтая карточка
J. Drobný
84'
ГОЛ! 2:1!
M. Mrsic
Пас отдал
У. Экпай
79'
77'
Замена
J. Kvida
️️️️
P. Hajek
77'
Замена
S. Vavra
️️️️
Ф. Зорван
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Чолич
76'
62'
Замена
T. Docekal
️️️️
R. Voltr
58'
Желтая карточка
Ф. Зорван
Замена
У. Экпай
️️️️
П. Бранднер
46'
40'
Красная карточка
O. Kingue
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зорван
Пас отдал
M. Cmiljanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пршибрам
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
3-3-1-4
12
Чолич
40
Таловеров
5
8
Цавош
0
0
9
Валента
3
33
11
Бранднер
11
3-2-2-4
0
25
32
20
0
0
8
Зорван
26
27
11
0
0
25
25
0
11
Бранднер
45
Экпай
45
Экпай
11
Бранднер
11
5
Гавел
5
Гавел
11
0
0
0
0
0
0
32
12
12
32
8
Зорван
0
0
8
Зорван
0
15
15
0
27
0
0
27
Остались в запасе
Динамо
Пршибрам
42
Войтех Ворел
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Динамо - Пршибрам
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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