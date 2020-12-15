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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Динамо
Сигма - Динамо: обзор матча 15 декабря 2020
Сигма
15.12.2020, вторник, 18:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
35'
М. Неспор (П)
77'
L. Janosik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
В. Ворел
88'
Замена
L. Matejka
️️️️
M. Mrsic
Замена
J. Yunis
️️️️
T. Zahradníček
84'
Замена
М. Хытил
️️️️
Š. Falta
84'
77'
ГОЛ! 1:1!
L. Janosik
Пас отдал
M. Mrsic
Замена
М. Гала
️️️️
P. Gonzalez
74'
Замена
Р. Брейте
️️️️
Д. Гоушка
74'
63'
Желтая карточка
L. Janosik
59'
Желтая карточка
Л. Гавел
Желтая карточка
M. Vepřek
51'
51'
Замена
L. Janosik
️️️️
М. ван Бурен
Желтая карточка
Д. Гоушка
37'
36'
Замена
Л. Гавел
️️️️
Ф. Бэсси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Неспор
35'
34'
Красная карточка
М. Таловеров
Желтая карточка
P. Gonzalez
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
Динамо
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
4-4-2
30
Мандоус
21
0
20
4
Хубник
93
8
Гоушка
22
Пулоло
19
23
26
Неспор
2-3-5
42
Ворел
40
Таловеров
5
8
Цавош
0
0
14
Бэсси
10
ван Бурен
11
Бранднер
3
25
8
Гоушка
7
Брейте
7
Брейте
8
Гоушка
93
17
Гала
17
Гала
93
20
13
Хытил
13
Хытил
20
23
10
10
23
10
ван Бурен
8
8
10
ван Бурен
0
12
12
0
14
Бэсси
5
Гавел
5
Гавел
14
Бэсси
Остались в запасе
Сигма
Динамо
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
9
Матей Валента
АП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Сигма - Динамо
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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