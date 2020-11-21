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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Теплице
Богемианс 1905 - Теплице: обзор матча 21 ноября 2020
Богемианс 1905
21.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
13'
П. Хронек
49'
М. Пулькраб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Теплице
Замена
V. Novak
️️️️
Т. Шумахер
90'
+1
Замена
D. Kostl
️️️️
А. Ваничек
88'
Замена
J. Vondra
️️️️
П. Хронек
88'
Замена
I. Keita
️️️️
Р. Квет
88'
88'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
T. Kucera
78'
Желтая карточка
P. Zitny
68'
Замена
P. Moulis
️️️️
В. Вукадинович
68'
Замена
P. Zitny
️️️️
Я. Фортельный
Замена
T. Necid
️️️️
М. Пулькраб
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Пулькраб
49'
48'
Желтая карточка
Я. Ржезничек
47'
Желтая карточка
В. Вукадинович
31'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ! 1:0!
П. Хронек
Пас отдал
L. Hulka
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
2
Ян Шейбал
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Теплице
90
Jan Hosek
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
25
Dominik Šup
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
31
Jan Plachý
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
4-4-3
4
29
33
Шумахер
18
15
Хронек
88
Левин
7
Вацек
16
Квет
10
Ваничек
89
10
Пулькраб
4-5
23
Маречек
0
27
Трубац
2
Шейбал
8
Фортельный
37
Ржезничек
77
Вукадинович
26
11
15
Хронек
22
22
15
Хронек
33
Шумахер
11
11
33
Шумахер
10
Ваничек
16
16
10
Ваничек
16
Квет
18
18
16
Квет
10
Пулькраб
37
37
10
Пулькраб
8
Фортельный
29
29
8
Фортельный
0
0
0
0
77
Вукадинович
10
10
77
Вукадинович
Остались в запасе
Богемианс 1905
Теплице
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Jan Plachý
ЦФ
90
Jan Hosek
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
Остались в запасе
31
Jan Plachý
ЦФ
90
Jan Hosek
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Богемианс 1905 - Теплице
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Богемианс 1905
Теплице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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